Muchos cuestionamientos ha tenido Atlético Nacional en algunas salidas que se ha dado en los últimos tiempos con futbolistas que han sido referentes de la institución, como los casos de Alexander Mejía, Giovanni Moreno, entre otros.

Las salidas ha generado controversia con la dirigencia del 'verde' con fuertes declaraciones de los futbolistas y el malestar de los hinchas, es por esto que Faustino Asprilla quiso referirse sobre el tema y salió en defensa de la dirigencia.

En el canal ESPN, el 'Tino' criticó con mucha vehemencia a los jugadores que han sido referentes de Nacional y han salido a hablar mal del actuar de los directivos, llamándolos "desagradecidos".

"Sería más lindo si lo hubieran dicho cuando estaban allá, adentro. Pero uno no tiene que salir de una institución para hablar… yo estoy aquí feliz y si me voy de aquí, me voy feliz y digo que estoy feliz. Pero yo no me voy a ir de aquí, infeliz, y voy a decir. Eso es ser muy desagradecido y yo con desagradecidos no la voy. El malagradecido no existe, para mí", sentenció Asprilla.

Faustino no quiso dar nombres propios, pero todos entendieron para quiénes iban dirigidas esas palabras, las cuales también generaron opiniones divididas en la hinchada 'verdolaga'.