Atlético Nacional, equipo que es candidato a ganar el título de la Liga II-2021, no está extento a una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a los sucesos que recientemente se han conocido y que involucra a 16 equipos más del fútbol colombiano.

En un comunicado de prensa, la Superintendencia de Industria y Comercio fue clara y anunció que abrirá investigación a la Dimayor y a 16 clubes del fútbol profesional colombiano por posibles irregularidades en sus manejos laborales con los futbolistas. Los vetos, contratos irregulares y otros manejos sospechosos son materia de análisis por parte de la entidad.

"10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021", dice un apartado del robusto comunicado de prensa de la Superintencia (SIC).

Ahora, todo indica que Atlético Nacional sería un nuevo investigado en este expediente e integraría la lista de los equipos que presuntamente hicieron movimientos algo raros con algunos jugadores. Tal como lo mencionó la Superintendencia, posibles vetos y contratos alterados harían parte de las investigaciones.

"Me dicen que hay otros clubes que podrían entrar al listado. Me hablan de Atlético Nacional. El equipo no está exento de un llamado por temas correspondientes a la investigación", dijo el reconocido periodista Javier Hernández Bonnet en el Blog Deportivo de Blu Radio.