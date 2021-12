Las críticas a Atlético Nacional le han llovido desde todas partes por quedar prematuramente eliminado del campeonato colombiano, y uno de los que le dio con todo al cuadro ‘verdolaga’ es el periodista Carlos Antonio Vélez.

En el programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2, Carlos Antonio criticó fuertemente a Nacional y aseguró que se volvió una costumbre que le ganen.

“Ganarle a Nacional se volvió un hecho rutinario. Miren los números, desde el 31 de octubre, 10 partidos con una sola victoria. Cuatro derrotas y cinco empates. Equipos de todas las pelambres le sacaron puntos. Jaguares, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira, Junior, Millonarios… se volvió la pera del gimnasio”, dijo con vehemencia el comunicador.

Vélez también resaltó lo hecho por el Deportivo Cali, que consiguió ganarle los dos juegos: “Cali no tiene la culpa de que el adversario haga lo que ha hecho, que es dejar de hacer, dejar de jugar bien y Cali se ha aprovechado. Le clavó 5 goles en 2 partidos. Le ganó los 6 puntos”.

Finalmente, Carlos Antonio le pegó fuertemente al técnico Alejandro Restrepo, del que aseguró no es el indicado para dirigir al ‘verde’ de Antioquia.

“El técnico está bastante biche. Su falta de experiencia conspiró. Además, se nota que es un hombre de carácter normal, no futbolero ni con carácter de equipo grande que lo rebasan. Los hechos, la presión y creo que, hasta las personas, lo supera la adversidad y no pudo timonear en medio de la de la de la tormenta, no en medio de la tempestad. Ese barco dio botes para arriba para abajo. El técnico no es”, aseguró.

Aquí las palabras de Carlos Antonio Vélez criticando a Atlético Nacional: