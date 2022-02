El periodista no se guardó nada y criticó fuertemente al futbolista del ‘verdolaga’.

Atlético Nacional perdió en el juego de ida de la Copa Conmebol Libertadores ante Olimpia de Paraguay por 1-3, en lo que fue un partido que contó con algunos minutos en el terreno de Giovanni Moreno al que muchos criticaron su rendimiento, como lo hizo el periodista Carlos Antonio Vélez.

El comentarista se refirió a lo dicho por la MLS de los Estados Unidos que indicó no querer tener jugadores que se vayan a retirar en su liga.

“Tiene razón la MLS. No se puede convertir una Liga en el cementerio de los elefantes con todo y lo importante que hayan sido los elefantes. Pues sí los elefantes, una maravilla. Fueron en su momento grandes, poderosos, sí, pero no se pueden venir a morir a mi Liga”, dijo inicialmente Vélez.

Pero después aprovechó la situación para pegarle a ‘Gio’ y asegurar que el haber traído a Moreno no le ha dado nada positivo hasta el momento a Nacional.

“Eso fue lo que dijo la MLS y con sentido. Entonces nosotros aquí también vamos a tener que seguir repatriando... no, repatriemos lo que sirva. A mí me parece, por ejemplo muy bien, la repatriación de Pabón, excelente, ¿pero la repatriación de Gio hasta ahora qué ha dado? Nada y muy seguramente no dará mucho. Pinceladitas, pero él ya cumplió su ciclo”, comentó Carlos.

Y es que, así como Vélez, muchos han criticado a el ‘Mago’ por el flojo rendimiento que ha mostrado hasta el momento en el ‘verde’, y no llenando las expectativas que estaban creadas en él.