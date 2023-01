Lejos de hacer reproches o de lanzar alguna indirecta, Daniel Mantilla rompió su silencio y finalmente habló de su sorpresiva salida de Atlético Nacional. En 2022, fue uno de los jugadores que más destacó en el plantel y fue pieza importante en el título que obtuvo el club en la Liga BetPlay 2022-I. Se fue ganando un puesto en el equipo titular y a finales del año pasado el club decidió no contar más con sus servicios.

Luego de esa intempestiva salida del cuadro Verdolaga, Daniel Mantilla arregló todo para convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali, quizá el fichaje más sonoro para el equipo de Jorge Luis Pinto en 2023. Ya concentrado con su nuevo club, decidió hablar y dejó clara la razón por la que se fue de Atlético Nacional.

Luego de que el equipo quedara eliminado en el segundo semestre de la Liga colombiana, el club se comunicó con él y le avisaron que no harían uso de la opción de compra por sus derechos a Patriotas. En resumen, le dijeron que la situación económica no le permitía al equipo pagar por su transferencia definitiva. Sin embargo, había una "opción de compra obligatoria" si el jugador cumplía ciertos objetivos. Con autocrítica, Mantilla reconoció que no llegó a las metas y por eso se tuvo que ir de la ciudad de Medellín.

“Yo tenía objetivos personales que si se cumplían debía hacerse obligatoria la compra por parte de Nacional, pero me faltaron algunos goles y asistencias... Uno queda con ese sinsabor de no cumplir la meta", expresó Daniel Mantilla.

Así las cosas, quedó absolutamente clara la razón por la que Daniel Mantilla tuvo que irse de Atlético Nacional. Ahora, quiere brillar con el Deportivo Cali y volverse importante en el nuevo proceso que lidera Jorge Luis Pinto.