Atlético Nacional no pudo vencer a Deportivo Pereira y muchos hinchas quedaron preocupados por el rendimiento que mostró el equipo, por lo que ya le caen las primeras críticas al entrenador Paulo Autori.

Y es que en la prensa también cuestionan al técnico brasilero, como lo hizo el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual criticó a Paulo y lo acusó de volver a poner a jugar al "club de amigos" del 'verdolaga'.

“Autuori volvió a meter al club de amigos. Volvió Jarlan y Andrade y La gran novedad fue llevar al banco de suplentes Tomás Ángel. Ángel a penas está empezando y nada que ver con su papá. Hace parte de ese sancocho raro y uno más o menos sabe cuál es la inclinación de Autuori”, dijo Vélez en la emisora Antena 2.

El comentarista afirmó que Autori no es entrenador, que eso lo dejó desde hace un buen tiempo y ahora se convirtió en un diplomático.

“La verdad es que Autuori no venía siendo técnico y él es un diplomático. No quiere conflictos con nadie. No sé por qué optan por eso. No es que la barra lo pide, o tal periodista dice, vamos a poner para quedar bien con todo el mundo”.

Y después agregó: "Me preocuparon varias cosas como tanto espacio entre línea y línea en Nacional. Esa vocación a meterse atrás en el segundo tiempo, metiendo a Candelo ahí con Gómez y Palacio. La no identificación en algunos sectores en la cancha como el sector derecho. Esa no identificación genera un caos más que todo en lo defensivo".

Aquí las palabras de Vélez sobre Autori: