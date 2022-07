Daniel Cataño ha sido uno de los futbolistas más nombrados en los últimos meses en Colombia, esto por el penal que falló en la final que le quitó la posibilidad de ser campeón al Deportes Tolima ante Atlético Nacional.

El volante ha hablado con diferentes medios de comunicación, contando los difíciles momentos que vivió después de fallar el penal y que terminaron sacándolo del equipo ibaguereño.

En una entrevista para la emisora 'Blu Radio', a Daniel le preguntaron si había perdido 400 millones de pesos por haber errado el penal, algo que confirmó y hasta afirmó que era el valor de un apartamento.

Además, el mediocampista se defendió y aseguró que "hoy Cataño es el sacrificado, pero si usted pudiera preguntar cuántos hubieran tenido los pantalones para cobrar", sentenció.

En otra entrevista para el canal ESPN, Cataño indicó que no salió por la puerta de atrás del Tolima, ya que hizo parte de una época dorada del cuadro ibaguereño.

“Del Tolima no me voy por la puerta de atrás porque hice parte de una época dorada del club que va a ser recordada por muchos años. Me fui con dos títulos e hizo parte de 4 o 5 finales más. Ayudé a que el equipo tenga el nombre que tiene hoy”.

Sobre los aplausos de los hinchas de Nacional en el partido con Millonarios, Daniel indicó: "Esos son cosas de fanáticos, pero a mí no me tienen que agradecer nada porque simplemente estaba haciendo mi trabajo, esa vez no se me dio y pues son cosas que pasan en el fútbol, entonces la verdad yo no le pongo mucho cuidado a ese tema", dijo en el 'VBar' de Caracol Radio.

Aquí las palabras de Cataño sobre su salida del Tolima: