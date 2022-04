Dorlan Pabón mete miedo y aseguró que llegó a ser campeón y no a pasear en Nacional

Atlético Nacional viene demostrando un buen rendimiento en sus últimas presentaciones, teniendo como a uno de los principales protagonistas a Dorlan Pabón, siendo figura con asistencias y goles.

Pues el futbolista habló de las pretensiones que tiene con el equipo ‘verdolaga’, asegurando que quieren ganar y que no les pase lo del campeonato pasado, cuando en los cuadrangulares terminaron eliminados prematuramente.

“El objetivo en Nacional es ganar. Ya nos pasó el semestre pasado que jugamos bonito, pero no ganamos”, dijo ‘Memín’.

Posteriormente el habilidoso atacante metió presión y e indicó que él llego al ‘verde’ paisa a ser campeón y no a pasear, por lo que el equipo está muy unido para ese objetivo.

“Acá no hay envidias, no podemos bajar los brazos. Vamos paso a paso y todo el plantel lo sabe; si estamos unidos, podemos marcar historia en Nacional. Yo vine a Nacional a ser campeón; no vine a pasear, vamos por un buen camino y dependemos de lo que hagamos”, concluyó.