El jugador de River Plate no tuvo filtro para hablar del tema.

La polémica salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional generó muchos comentarios de todo tipo, pero el tema sigue dejando diferentes interpretaciones y Juan Fernando Quintero dio su opinión sobre el tema.

El futbolista de River Plate de Argentina dio una entrevista para el famoso 'Yotuber', 'Dimelo King', allí se refirió a la salida de 'Gio' del cuadro verde del departamento de Antioquia, en donde no tuvo problemas para criticar la actuación que tuvo el club con su colega.

"Son cosas que si uno le ve la malicia, no hay necesidad. Una persona de estas, con el liderazgo que tiene ayude a un grupo a quedar campeón después de muchos años que no ganaba, se crucifica así. Hay que respetar la decisión de los directivos en este caso, pero yo no condenaría eso porque muchas veces todos nos equivocamos", dijo 'Juanfer'.

Además, Quintero aseguró que la situación cauda tristeza, porque Moreno no quiso hacerle daño a nadie con sus palabras sobre el salario que ganaba el técnico Hernán Darío Herrera.

"Estas cosas dan tristeza, porque son cosas que se viven en el fútbol. Si tú te pones a ver, la entrevista fue natural, no fue exigiendo, no fue haciendo quedar mal nadie, no exponiendo. Quizá las personas encargadas de las decisiones lo tomaron así, pero en el fútbol se habla, es en el campo, quedó campeón Nacional", concluyó el '10' del equipo 'Millonario'.

Aquí el video a partir del minuto 13:35: