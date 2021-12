Atlético Nacional no pudo vencer a Junior de Barranquilla en su debut en los cuadrangulares semifinales, y el flojo rendimiento de los últimos partidos ha generado que las críticas aparezcan, algo que tiene muy molesto a Andrés Andrade.

El ‘Rifle’ se refirió a las críticas por no haber ganado el duelo ante el ‘tiburón’, confesando que hubo una celebración por el título de la Copa Colombia que terminó influyendo en el rendimiento del equipo.

“No veo el momento de Nacional malo, yo veo que no pudimos ganar un partido, veníamos de un partido hace tres días, donde fuimos campeones, donde se corrió, donde hubo una cancha pesada, pero eso no lo analizan muchas veces. Tuvimos un viaje, una celebración obviamente que nos la merecíamos, no se durmió las horas que se necesitaba”, contó el atacante.

Pero Andrade también apuntó a la hinchada, la cual criticó su actuar con el portero Aldair Quintana, cuando lo chiflaron por los errores del partido ante Millonarios.

“La verdad que nos molestó un poco la vez que la hinchada chifló a un compañero y no creo que con la campaña que hemos hecho se preste para eso, las críticas de los periodistas hacia un compañero y hasta hacia mí, no lo veo de esa manera, porque hemos hecho una gran temporada, no he visto el primer equipo en el mundo que no pierda”, expresó Andrés.