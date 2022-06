Atlético Nacional buscará empezar a conquistar la estrella número 17 cuando reciba en el juego de ida de la final de la Liga Colombiana al Deportes Tolima, duelo del que habló el entrenador Hernán Darío Herrera.

El 'timonel' del conjunto 'verdolaga' se refirió a lo que será la final, hablando sin filtro y asegurando que quiere ser campeón, dejando de lado las críticas por el estilo de juego que ha mostrado el equipo.

“Volver al ADN del buen juego de Nacional ya se dará después. Yo no quiero que me digan ustedes que jugamos muy bonito, pero que no ganamos. Lo que quiero es ganar la copa sin importar si se jugó bien o mal. Si Tolima juega bien, pues lo felicitamos con tal de que el título quede de nuestro lado”, afirmó Herrera.

El 'Arriero' fue claro e indicó que las finales son para ganarlas e insistió en que es lo más importante, no tanto el jugar bonito.

“Estamos en una final. Las finales se ganan, es con otras cosas. Si Nacional me pagara por jugar bonito, pues juego bonito. Nacional necesita un título y es a lo que apuntamos”, indicó el DT del 'verde'.

El duelo de ida entre Atlético Nacional y Deportes Tolima se jugará este miércoles 22 de junio a las 8:00 PM en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.