Atlético Nacional ha decepcionado a sus hinchas con el flojo rendimiento que ha mostrado en los dos primeros partidos de la Liga Colombiana, es por esto que le han llovido críticas de todas partes.

Uno de los que cuestionó al 'verde' de Antioquia fue Jorge 'El Patrón' Bermúdez, el cual aseguró que el equipo se ve adormecido y preocupa la actitud de los futbolistas.

“Yo veo un Nacional adormecido. Que le falta vivacidad. A uno le pueden ganar, pero que le hagan más pases en propia cancha de uno, que tenga más la pelota y patee más el rival, es un signo de preocupación”, dijo Jorge.

Bermúdez afirmó que tiene la impresión que lo que está ocurriendo en Nacional no es futbolístico y hay cosas por fuera que están afectando el nivel de los jugadores.

“Parece que todo lo que se habló desde afuera lo afectó. Todo lo que está sucediendo en la institución le está cayendo en la mente. Esto ya no me está gustando porque no es futbolístico. Yo veo otras cosas”.

Aquí el video con las palabras del 'Patrón sobre Nacional: