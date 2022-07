Daniela Sandoval, esposa del ‘Rifle’ Andrade, quién es empresaria y periodista, habló con Bolavip y reveló varios secretos de su vida privada, de su familia y por supuesto de su esposo, quién acabó de ser campeón con Atlético Nacional.

Una de las respuestas que más sorprendió fue cuando se le preguntó sobre qué equipo prefería entre América y Deportivo Cali. Tras haber revelado que Andrade era hincha del conjunto ‘escarlata’, eligió al equipo de Guimaraes, pero la razón fue más allá al expresar que en el cuadro ‘azucarero’ le habían cerrado las puertas de la peor manera.

“Lo que vivió en el Cali como formación fue muy difícil, él inició allá, pero en su momento le dijeron que no iba a ser jugador profesional, le cerraron las puertas de la peor manera, no lo querían dar sus papeles e hicieron de todo para que no saliera, le querían cerrar todo para que no fuera futbolista. América le dio la oportunidad, sin hacer parte de ese proceso, me quedó más con ellos”, relató, Daniela.

Por otro lado, nos contó cómo vivió de principio a fin la final ante Deportes Tolima. Indicó que vieron cómo se les escapaba la estrella y reveló que fueron agredidos a las afueras del estadio: “desde que llegamos al estadio se empezó a sentir la presión, era la primera vez que veía el estadio lleno, estaban confiados. Con ‘Pipe’ hablábamos que iban a salir con toda, con el 2-0 en contra empecé a hacer el rosario. El penal no lo vi, pero cuando lo atajó Mier dije que ya éramos campeones.”

Agresión a la salida

“Yo soy de Ibagué, tengo toda mi familia allá. En el estadio vi el ambiente pesado, a la salida ‘Pipe’ me dijo que nos viéramos en el aeropuerto, no nos dejaron salir del estadio, al carro donde íbamos le rompieron los vidrios. La policía nos escoltó, pero los hinchas nos lanzaron botellas, piedras y un montón de cosas. Todo pareció planeado, fue muy duro para nosotros, los niños lloraban y gritaban.”

Daniela también vivió una situación particular en el pasado clásico ante Millonarios en el Atanasio y contó, entre risas, el momento en que la hinchada de Nacional le agradeció a Cataño por el penal errado en la final, “Yo no aplaudí, pero por dentro le agradecí”.

Por último, recordó el momento cuando fue convocado a la Selección Colombia y jugó ante Bolivia: “El partido que más me marcó fue contra Bolivia, era su primera Eliminatoria, un sueño para todos. No sabíamos si iba a jugar, pero cuando me dijo que sí, la ansiedad aumentó. Fue una montaña rusa de emociones, entró bien, pero erró una oportunidad y después llegó una lesión que terminó en su desconvocatoria. Fue muy duro para nosotros, llegó derrotado y más cuando Rueda le dijo que iba a jugar el otro partido.”

En nuestra habitual sección de ‘Toma y Dame’ respondió un par de preguntas subidas de tono.

Mira aquí la entrevista completa