Atlético Nacional suele ser uno de los equipos colombianos que más jugadores aporta a la Selección Colombia, es por esto que una de sus grandes figuras, ve con esperanza el poder vestir la 'tricolor'.

El atacante, Daniel Mantilla, habló sobre la posibilidad de estar convocado al equipo colombiano, de lo que aseguró ser un sueño por el que está trabajando para que se le cumpla y por el que ha tenido una mejora estando en el club 'verdolaga'.

"Ir a la Selección Colombia es un sueño. He aprendido mucho, sobre todo en Atlético Nacional. He mejorado mucho y aún me falta mucho por mejorar. He demostrado que puedo ganarme un puesto en el equipo. Con buenos juegos, espero estar algún día en la selección", dijo Daniel, en una entrevista en el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio.

Mantilla ha sido uno de los futbolistas que más se ha destacado en Nacional y pieza clave para la obtención del título ante el Deportes Tolima.