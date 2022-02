Atlético Nacional cayó 3-1 en su visita contra Bucaramanga y aumentó la crisis de resultados luego de caer contra Olimpia de Paraguay, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores por el mismo marcador. Ya el crédito al técnico Alejandro Restrepo se está acabando y también a varios jugadores.

En su editorial diaria, Carlos Antonio Vélez habló de la presentación del equipo verdolaga en el estadio Alfonso López y lo calificó de 'papelón'. "Anoche, papelón en Bucaramanga, magnífico estreno del 'Piripi' Osman, pudo haber ganado 6-1 o 5-1. Tener una nómina joven no es disculpa".

Sobre los jugadores que estuvieron en la cancha, criticó bastante la actitud de algunos de los más jóvenes. "Lo de Brayan Palacios es imperdonable, con 19 años y trotando. Ese es el mal ejemplo de algunas de nuestras estrellas porque dirán que si esos tipos que ganan tanta plata caminando y trotando yo por qué voy a correr. No, empezaron mal, a uno le dan una oportunidad como estas y se come el mundo".

Así mismo criticó bastante lo que ha aportado 'Gio' Moreno en su regreso a Nacional: "Los hinchas no mandan, los equipos los arman los técnicos. Pidieron a 'Gio' Moreno y me da es pesar, un hombre que fue tan importante, pero es que 10 años en el fútbol chino 'vinagran la sopa'. Fatal. En algún momento hará algo porque condiciones tiene, pero ya no está para competir, es un exjugador".

Vélez también comparó la situación de Nacional con lo que ha hecho Millonarios, hoy líder del torneo: "Contrario a esto uno encuentra a Millonarios. Y ve que hay una estrutura, la lectura de juego del técnico, excelente. Con buen aporte de los experimentados, Montero ataja penal, está Vargas, funcionan los que dejan·.

Y finalmente le mandó un mensaje a Richard Celis, el último refuerzo del equipo albiazul: "A propósito hay que decirle a Celis, el que acaba de llegar, que acá no nos va a convencer con taquitos y pisaditas, cositas chimbas de esas no, acá es juego de equipo, papá. Habrá quien le aplauda eso, yo sé que es bueno y goleador, pero acá tribunero no. Jugá para el equipo".