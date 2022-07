Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla por el juego de ida de la Copa Colombia, compromiso que tendría la presencia del delantero Carlos Bacca, aún sin conocer si sea de titular o suplente.

En la previa al compromiso, el defensor del 'verde', Cristian Castro Devenish, indicó que no le temen al delantero estrella que llegó al fútbol colombiano, ya que se ha enfrentado a este tipo de futbolistas en otras oportunidades.

"¿Miedo por qué? Somos once contra once. Allá vamos a salir a jugar, he enfrentado buenos delanteros acá como en Portugal, entonces somos once y allá vamos a salir a jugar, a salir a ganar y demostrar por qué somos los campeones", sentenció con vehemencia el defensa.

Cabe recordar que Nacional es el defensor del título de la Copa, por lo que buscará en la ida pegar primero, duelo que se realizará este jueves 28 de julio a las 8:05 PM.

Aquí el video con las palabras de Cristian Castro Devenish: