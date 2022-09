Una polémica se ha generado por el festejo del futbolista Dorlan Pabón en la victoria de Atlético Nacional 3-0 ante el Deportivo Cali, debido a que metió un 'madrazo', el cual fue rechazado por el periodista Carlos Antonio Vélez en plena transmisión.

"Por qué no empezamos una campaña porque estos partidos los ven los niños que tienen a sus ídolos en la cancha. Las familias. Empecemos una campaña para evitar que las celebraciones tengan que ver con mentadas de madre, escupitajos, acciones grotescas y esas cosas feas", dijo Vélez.

Sobre el tema habló el exjugador de Nacional e ídolo de la institución, Alexis Henríquez, el cual salió a respaldar a 'Memín', asegurando que el futbolista no está encargado de educar a los niños.

"¿O sea que Dorlan no puede hacer eso porque es mal ejemplo?, ¿por los niños? No, es que Dorlan no está para educar a mi hijo, Dorlan está para jugar fútbol y si él quiere decir malas palabras, tirarse a la tribuna, a Los Del Sur, a Norte", dijo Alexis en 'La Tertulia del Blog'.

Henríquez recalcó su comentario, afirmando que el futbolista no está para criar a la sociedad y las groserías también las dicen en otros deportes, como en el beisbol y la NBA.

"El futbolista no está para criar a la sociedad, el futbolista está para jugar fútbol, para criar a mi hijo, estoy yo. Yo le digo a mi hijo si puede decir malas palabras o no, el futbolista no está para eso".