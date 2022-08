Jorge Bermúdez, periodista colombiano, dialogó con Bolavip sobre varios temas personales, del Fútbol Colombiano y mucho más. En nuestro habitual ‘Toma y Dame’ habló sin tapujos y respondió a nuestras preguntas. El ‘Patrón’, como es conocido en el medio, se refirió a la que para él es la mejor hinchada y el mejor equipo de la historia de Colombia.

También contó la historia de sus inicios como periodista donde tuvo un compañero que lo ayudó en los momentos más difíciles: “El mejor compañero con el que trabajé fue Jaime Zamora, es periodista de la vieja guardia, tiene una historia de vida hermosa, fue un gran compañero. Cuando uno tenía hambre y no nos pagaban, se sacaba el pan de la boca para que no aguantáramos. No éramos de cuna rica, nos tocaba tocar varias puertas”.

Con el paso de los años y después de muchos años de esfuerzos, preparación y sacrificios, Jorge contó las cosas buenas que le pasaron en el periodismo: “no todo es malo, nos han tocado las épocas buenas, he viajado en primera, con hoteles cinco estrellas, la profesión da todo eso, lo bonito es pasar por todo. Ahí es cuando uno dimensiona y valora, no es nada para avergonzarnos, cuento todo esto con alegría. He pasado por el desierto y el fuego, pero de esto se trata”.

‘Toma y Dame’

¿Un gol inolvidable?

El de Freddy Rincón en el Mundial de Italia 90 a Alemania.

¿Copa Libertadores o Champions League?

Soy colombiano, me gusta la Champions League, pero soy de acá y me voy con la Copa Libertadores, daría cualquier cosa para que un equipo colombiano la volviera a ganar.

¿El jugador que más lo sorprendió?

Diego Armando Maradona.

¿El mejor jugador de la historia de Colombia?

El ‘Tino’ Asprilla.

¿Win Sports o ESPN?

Las dos, tengo que ser agradecido con la oportunidad que medieron en los dos lados, en ningún lado la pasé mal, me dieron trabajo y uno siempre debe agradecer los lugares por donde pasa.

¿La mejor hinchada y el mejor equipo del país?

El mejor equipo de la historia es Atlético de Nacional por números, estadísticas y títulos. Lo mismo pasa con la hinchada, es la más grande del país, está en el rating de tv, en las asistencias al estadio, la cantidad de hinchas que tienen en todo Colombia, no puedo decir mentiras, no es la de Envigado, ni la de Patriotas, esto es un dato objetivo.

¿Superclásico de Colombia?

Nacional vs. América, son los dos equipos con mayor hinchada.