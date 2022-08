Junior de Barranquilla consiguió el paso a la semifinal de la Copa Colombia ante Atlético Nacional, en lo que fue un duelo que terminó con mucha polémica y con pelea incluida.

Tras finalizar el compromiso y asegurarse la clasificación de los 'tiburones', los cuerpos técnicos de cada equipo se cruzaron en la mitad de la cancha, teniendo como protagonistas a los técnicos Juan Cruz Real y Hernán Darío Herrera.

Pues sobre el tema habló el entrenador del Junior, el cual aseguró que una persona del banco del 'verde' buscó agredirlo, pero no reveló detalles de su encuentro con el DT rival.

“Me parece que un directivo, no sé quién era la persona que me vino a agredir. No tiene por qué está ahí. Se genera una situación incómoda necesariamente. Después lo demás queda en la cancha”, dijo Juan.

Cabe recordar que ambos entrenador ya se cruzaron en el pasado, cuando el 'Arriero' lo criticó fuertemente en una rueda de prensa por sentirse agredido por Real.