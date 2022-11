El ‘10’ no fue tenido en cuenta para el nuevo proceso en el ‘verdolaga’ y anunciaron la no renovación del contrato.

Andrés Andrade fue uno de los tres jugadores que no fue tenido en cuenta por Nacional para el próximo año, por lo que a través de un comunicado en días anteriores se conoció su salida del conjunto ‘verdolaga’.

El ‘Rifle’ decidió hablar en una entrevista para ESPN en donde dio a conocer el factor principal de la crisis de resultados luego de haber conseguido la estrella número 17: “todos sentimos la salida de Giovanni Moreno y nadie pudo creer que se hubiese ido así como se fue. El grupo sintió esos cambios y trató de levantar, pero finalmente no se consiguió”.

Además, habló sobre lo que vivió en el club, los mejores y peores momentos: “de todos me llevo un aprendizaje, pero Osorio explotó la mejor versión de mí para dar el máximo nivel. Guimarães me dio confianza y tuve grandes Libertadores y juegos con él. Con Herrera y Sarmiento no tuve la continuidad que hubiese querido" pero cuando no se consiguen los resultados pues toca irse”

Por último, se refirió a su futuro y aseguró que solo un equipo en Colombia se había contactado con él: “tengo ofertas del exterior, pero de Colombia el único que se contactó una vez fue América y no volvieron a decir nada. En años anteriores ellos se interesaron en mí, pero decidí seguir en Nacional”.

Mira el video de la entrevista