La crítica del ‘Loco’ Álvez al FPC: “El torneo no me gusta para nada”

Atlético Nacional ha cabalgado el segundo semestre de la Liga Colombiana, pero ahora en los cuadrangulares deberá empezar desde cero, y esto tiene molestó al delantero Jonathan Álvez que fue muy crítico con el formato del campeonato

El uruguayo aseguró que no está bien que un equipo que es primero pueda quedar eliminado por otro que entró de último, por lo que aseguró que no le gustaba.

“Sinceramente, el torneo no me gusta para nada, ¿qué adelanta uno venir primero todo el torneo, y después entrar a los ocho y perder contra el octavo? Se siente un gusto amargo", dijo el atacante.

Y es que a pesar que el ‘verdolaga’ ha liderado de principio a fin el torneo, ahora en los cuadrangulares deberá ratificar su favoritismo y ganar el grupo para poder jugar la final de diciembre, y que no le pase como el torneo del primer semestre cuando lo eliminó Equidad que había clasificado sexto, mientras que nacional fue primero.

Álvez aseguró que “prefiero el torneo como en Ecuador, que se juega todo el año y gana el mejor, el que hace más puntos se lleva la copa".

Las palabras de Jonathan se suman a la de muchos seguidores del FPC, que han asegurado que el formato no es justo y no siempre queda campeón el mejor, por lo que se debería hacer un cambio. Precisamente sobre el tema el presidente de la Dimayor Fernando Jaramillo aseguró que es muy probable que haya cambios para el 2022, pero no dio detalles de ellos.