La Dimayor definió si el volante Jarlan Barrera será sancionado tras los incidentes que se presentaron en el partido de Copa Colombia contra Junior, por la ida de los cuartos de final del torneo. El compromiso se disputó en el Metropolitano de Barranquilla y Atlético Nacional cayó 3-0.

Resultado vital para Junior de Barranquilla, que sacó tres goles de ventaja ante un rival favorito al título. Ahora, falta la vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional espera al menos empatar la serie. Uno de los protagonistas de esta seria es Jarlan Barrera.

En el partido en Barranquilla, al momento de ser sustituido, Jarlan Barrera no tuvo reparo alguno para mostrar el escudo de Atlético Nacional y mostrar el orgullo, ante el montón de críticas, insultos y abucheos que le caían, mientras abandonaba la cancha. Un gesto que tuvo que pasar por el Comité de Disciplina de la Dimayor.

"Jugar en el mejor equipo de Colombia era un sueño que tenía desde hacer rato. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales", fueron las palabras de Jarlan, días después, que siguieron alterando los ánimos.

La decisión de Dimayor respecto a Jarlan Barrera

"El Comité decidió decretar el cierre y archivo de la investigación en contra del jugador Jarlan Barrera bajo el entendido que el solo hecho de tocarse el escudo no era constitutivo de una infracción disciplinaria, por lo que era necesario examinar a detalle el contexto y escenario en el cual se produjo la conducta y así determina si encuadraba o no dentro de la conducta proscrita", dice la resolución de Dimayor, dejando claro que no hay sanción alguna contra Jarlan Barrera.

"El jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado", agrega el comunicado de la Dimayor.