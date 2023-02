Harlen Castillo fue uno de los refuerzos que más gustó a los hinchas de Atlético Nacional, debido a su gran actuación en el título que consiguió el Deportivo Pereira, en donde fue gran figura, especialmente en la final ante el DIM.

El portero se entrena para ponerse a punto, con la intención de ganarle el puesto de titular a Kevin Mier, compañero con el que aseguró que se la llevan bien y tiene una buena competencia.

“La competencia con Kevin Mier ha sido tranquila. Desde que llegué hablé con él y los otros arqueros, saben que vengo a sumar y a darles respaldo y categoría que he tenido desde hace algunos años. Nacional tiene arqueros que potencial, no me puedo quedar yo atrás”, dijo Castillo en rueda de prensa.

Sobre la presión y la necesidad de Nacional de ganar títulos, 'Chipi, Chipi' fue contundente y aseguró que no sufre por eso, debido a que nunca le ha tocado fácil, recordando los momentos cuando jugaba en la B con el Pereira.

“La presión es para los frijoles. Vengo de Deportivo Pereira de pelear muchos años en la B y con muchas dificultades. Nunca la he tenido fácil y nunca me han regalado las cosas. Siempre he luchado por todo lo que soy hoy. Estoy acá por algo. No me propuse venir a Nacional para ser uno más, sino para obtener logros y cumplir objetivos. Quiero dejar una huella”, expresó Harlen.