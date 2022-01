Las dos razones por las que Edwin Cardona se fue a Racing y no volvió a Nacional

#EdwinVuelveACasa fue la tendencia que se posicionó en las redes sociales por parte de los seguidores del Atlético Nacional para que Edwin Cardona, luego de que en Boca Juniors decidiera no continuar con el vinculo y no ampliar el préstamo con los Xolos de Tijuana por más tiempo, regresara al equipo, pero finalmente no se dio.

Este lunes, el volante colombiano ya llegó a Buenos Aires para unirse a Racing de Avellaneda y unirse a la pretemporada de su nuevo equipo. Finalmente el equipo argentino logró las altas pretensiones que buscaba el equipo mexicano y la dirigencia verde no pudo finalmente concretar la llegada de uno de los últimos referentes del equipo.

En declaraciones a su llegada al aeropuerto, Cardona aseguró: "Fue una decisión difícil, la gente sabe que soy hincha de Nacional y fue difícil. Hablamos con mi familia y creo que tomamos una buena decisión. Estoy acá y ahora a afrontar estos nuevos retos. Muy contento de poder estar nuevamente en la Argentina“.

En las razones que se conocieron por las cuales eligió Cardona eligió seguir en Argentina fue, primero, por la estabilidad de su familia que ya tiene una vida ya armada en este país y por ahora esa tranquilidad no se quiere ver alterada. En segunda medida, en el entorno de Edwin creen que estando en Argentina, y siendo figura en Racing, va a ser más fácil un eventual regreso a la Selección Colombia ya que fue borrado desde el final de la Copa América.