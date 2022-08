Macnelly Torres, ídolo de Atlético Nacional y exjugador de Junior de Baranquilla, respaldó las polémicas palabras de Jarlan Barrera, en donde dijo que se siente orgullo de estar en el equipo verde y recordó su paso por el club barranquillero, al que se refirió con picantes palabras.

Sus declaraciones dieron para todo, tanto que en Barranquilla rechazaron tajantemente sus palabras. El periodista José Hugo Illera habló del caso en Win Sports y le dejó un fuerte mensaje, recordando lo que pasó en la final de la Copa Sudamericana 2018, donde un penalti fallado por él, hizo que el 'Tiburón' perdiera el título.

Uno de los que habló de esta polémica fue Macnelly Torres, en el VBAR de Caracol Radio. El ídolo de Atlético Nacional, con el que ganó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016, argumentó su respaldo a Jarlan Barrera y comentó que al llegar al club verdolaga, se siente la diferencia.

Ídolo de Nacional y exjugador de Junior respaldó las palabras de Jarlan

"Para mí, llegar a Nacional es alcanzar lo más grande del fútbol colombiano. Me tocó, porque aparte estuve en Cali y me terminé de formar en Junior; allí, en el ámbito de dirigencia, no me trataron de la mejor manera. En Nacional sentí una diferencia enorme", comentó Macnelly Torres en Caracol Radio.

"Tengo la fortuna de haber ganado 10 títulos en Nacional y ganarme ese rótulo de ídolo. Son momentos donde te sientes valorado y te hacen sentirte a gusto. Probablemente, sea lo que Jarlan está viviendo, a pesar de que no ha vivido momentos tan importantes como yo. Eso no quita que su estadía en Nacional sea placentera", agregó 'Mac'.