Atlético Nacional empató 0-0 ante un aguerrido Once Caldas.

No hubo fiesta: Nacional cede un pálido empate ante Once Caldas en Medellín

Atlético Nacional empató 0-0 ante un aguerrido Once Caldas, que le amargó la fiesta por los 75 años de historia en pleno Atanasio Girardot donde los hinchas hicieron la fiesta pero faltó el fútbol en la gramilla. El visitante supo plantear las cosas y le hizo frente al favorito en Medellín.

Un juego netamente táctico por parte de Once Caldas quien mandó un centrado trabajo defensivo para neutralizar a todas las figuras. El control del club de Manizales fue suficiente para bloquear a Giovanni Moreno, siempre marcado por el centro y a Daniel Mantilla quien nunca encontró espacios para hacer daño.

Igual pasó con Dorlan Pabón, quien poco pudo hacer incluso Jarlan Barrera al ingresar en el segundo tiempo, pero no tuvo la claridad. El desespero en los minutos finales fue claro en Atlético Nacional quien no pudo marcar y cede un 0-0 que le sirve mucho a Once Caldas que regresa a Manizales con 24 puntos y un panorama excepcional para clasificar.