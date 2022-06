Tatiana Gil no aguantó más y reveló secretos de la llegada de su espeso al equipo ‘verdolaga’.

“Salgo a decir esto porque porque ya estoy MAMADAAAA HARTA, no conocen personalmente a Baldomero porque si lo conocieran no dirían tanta mi$%&”. Luego de varios días de críticas a Baldomero Perlaza en Atlético Nacional, su esposa no aguantó más y estalló en redes sociales revelando detalles de su llegada al club y la situación por la que están pasando.

Tatiana Gil escribió en sus historias de Instagram que a ellos no les regalaron nada porque la lesión de tobillo la había sufrido jugando para Nacional, pero que, por el contrario, sí los habían robado en el primer mes cuando llegaron: “Cuántos de uds saben lo que Nacional nos hizo llegamos acá? Cuántos? Nadie, verdad? Nadie sabe ni mie… No saben que nos robaron cuando llegamos acá, nadie sabe que a Baldo lo tuvieron casi un mes acá sin contrato hasta que él ya les dijo que voy para Bogotá porque acá estoy perdiendo el tiempo”.

También afirmó que hubo mala intención en la contratación y que lo hicieron firmar bajo presión enviando un contrato a media noche: “Enviaron un contrato a la media noche cuando él les dijo que se iba para Bogotá y vaya sorpresa que de lo que se había hablado no había nada, lo hicieron firmar bajo presión y NOS ROBARON”.

De la salida de Baldomero expresó que se van por plata pese a que, en un acto de nobleza, le dio la primera opción a Nacional: “Ahora que se va por plata, pues claro”.

Sus historias finalizaron diciendo que ‘Baldo’ tiene varias ofertas y pidió a sus críticos dejar de hablar sin antes informarse de lo que pasó. También escribió que "un personaje de Tuluá" les ha hecho la vida imposible pagándole a periodistas para que salgan a hablar de suspuestos contratos con otros equipos y poner a la hinchada en contra.