Francisco Da Costa será el primer refuerzo de Atlético Nacional, jugador que llega como el primer delantero para lo que será la temporada 2023 y que genera mucha expectativa en la afición del 'verde'.

El delantero brasilero se despidió del Bolívar de Bolivia, equipo en donde brilló marcando goles, y ahora está enfocado en lo que será su nuevo desafío con el club 'verdolaga', con el que buscará seguir anotando y siendo figura.

“Llegar a Nacional es un nuevo desafío. Todo jugador busca eso. Es un paso importante, todo jugador debe buscar eso. No es nada que no beneficie al club. Tengo más que amigos acá, pero en la vida tiene, es que moverte, ir para adelante y espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto”, dijo Da Costa ante la prensa boliviana.

Se espera que el atacante se realice los respectivos exámenes médicos, firme su contrato y sea presentado en las próximas horas como flamante incorporación de Atlético Nacional.

Aquí las palabras de Francisco hablando sobre su llegada a Nacional: