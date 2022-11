Las salidas no han gustado a los hinchas del club 'verde'.

Atlético Nacional se encuentra armando la plantilla del año 2023, en donde se ha confirmado una incorporación de manera y tres salidas de manera oficial, de esto último habló el técnico Paulo Autori.

El técnico brasilero se refirió a la no continuidad de Daniel Mantilla, Alexander Mejía y Andrés Andrade, las cuales generaron una gran molestia en gran parte de la hinchada 'verdolaga', debido a la importancia que tenían los futbolistas en el equipo.

Autori se refirió específicamente al caso de Mantilla, del que indicó que no pasara por una cuestión deportiva, sino por una cuestión de negocios.

“El caso de Mantilla estaba en préstamo y tenía valores para que se quedara. No pasó por algo deportivo. Son situaciones que nosotros tenemos que entender. Entonces puedo entender que el club necesitó equilibrio entre lo financiero y económico. Veo que tenemos gente joven que está pidiendo una oportunidad, gente joven y con muchas ganas de hacer las cosas bien”.

Ante la posibilidad de que el defensor Emanuel Olivera, Paulo comentó que se está negociando su renovación, pero él no define si se da un acuerdo o no, aunque resaltó que quiere que siga en el equipo.

"Sabe perfectamente que me gustaría contar con él. Hay un tema de su agente, de su club y negocios. En este tema estoy lejos, no me involucro. Está entrenando porque la idea es que continúe. Seguramente pueden venir jugadores que contemplen experiencia y competitividad", dijo Autori.