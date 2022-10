Paulo Autori fue presentado en Nacional y mandó un mensaje que no gustó mucho

Atlético Nacional presentó a Paulo Autori como su nuevo entrenador en propiedad para lo que será la fase final de la Liga Colombiana y la Copa Conmebol Libertadores del 2023, en donde el brasilero dio sus primeras declaraciones.

Autori dejó un claro mensaje en sus palabras y que no terminó de gustar a algunos hinchas del 'verde', ya que el enfoque del club y su trabajo será el de darle continuidad a los jugadores de la cantera y sacar la mayor cantidad de talentos, por lo que no serán muchas las contrataciones que hará el equipo.

“El tiempo que pasé en Nacional, más allá del tema futbolístico, siempre ha estado presente en mi corazón; además, del desarrollo individual de los jóvenes fueron unas de las razones que me hizo volver a trabajar con Nacional”, dijo Paulo en rueda de prensa.

El experimentador entrenador afirmó que seguramente a los hinchas les dará mucho orgullo tener grandes jugadores de su cantera: “Estoy seguro que los hinchas quieren jugadores muy buenos, pero estoy muy seguro que se sentirán más orgullosos si esos jugadores salen de las canteras”.

Sobre la próxima Copa Libertadores, Paulo afirmó que no es fácil ganarla, pero buscarán de hacer una buena participación.

“Queremos hacer una gran Libertadores. Esto debe ser un proceso consciente y no aleatorio... Siempre he vivido con la presión de ganar, pero es importante no ganar de cualquier manera”.

Aquí las palabras de Paulo Autori: