El nuevo entrenador del conjunto ‘verdolaga’ no tiene contenta a la hinchada tras la no clasificación a los cuadrangulares finales.

Atlético Nacional fue uno de los equipos que sorpresivamente se quedó por fuera de los cuadrangulares finales, su último partido ante La Equidad en el Atanasio Girardot sentenció lo que para muchos es una de las peores campañas del club que para muchos es el más grande del país y siempre está obligado a pelear por títulos, no por nada es el actual campeón de la Liga Colombiana.

Así fue la última rueda de prensa de Paulo Autuori

Nacional, que tuvo como campeones a Alejandro Restrepo y el ‘Arriero’ Herrera, tomó la decisión de buscar un entrenador extranjero, pero primero dejó como interino a Pedro Sarmiento, quien tenía al equipo clasificado con números de técnico grande. Los directivos le apostaron al regreso de Paulo Autuori, quien volvía pensando en un futuro, pero nadie esperaba que sumara un nuevo fracaso con el club ‘verdolaga’.

La eliminación en el todos contra todos, fue la hecatombe para un entrenador que viene a devolverle la regularidad a un equipo acostumbrado a estar en los primeros lugares y a ganar títulos semestre a semestre. Y es que, desde 2002 es la octava vez que Nacional se queda por fuera de los 8, las más recordadas fueron las de 2003, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2018, Autuori ha sido protagonista en varias oportunidades.

En Bolavip repasamos el antirécord que puso a Paulo Autuori en el ojo del huracán. Su llegada fue el 13 de octubre y encontró a un equipo clasificado que no se pudo asegurar pese a tener cuatro oportunidades, dos de ellas bajo el mando del brasilero. Primero en el empate 1-1 ante Pereira y en condición de visitante y luego en ante La Equidad en casa por el mismo resultado.

Autuori suma su segunda eliminación en el todos contra todos con Nacional, curiosamente la última vez que Nacional se había quedado por fuera de unas finales, fue justamente con el estratega brasilero en 2018. También sin haber dirigido muchos partidos, lo que no lo exime de la responsabilidad.

Para aquella oportunidad, el brasilero había sido anunciado justo antes de la fecha 20, donde llegaban con la necesidad de ganarle a Leones para entrar. En su momento el ‘Arriero’ era el entrenador encargado, infortunadamente para la institución, no les salió bien el experimento.

Su primera etapa en el cuadro paisa, no fue la mejor, sus números fueron: diez victorias, diez empates y nueve derrotas en 29 partidos dirigidos, 46% en su rendimiento, cero títulos, 31 goles a favor y 31 en contra. Además, de una imagen desfavorable con la mayoría de la hinchada y la prensa.

Ahora, habrá que esperar lo que le depara para el 2023, donde en Nacional no aguantaría un fracaso más. Él mientras tanto, está tranquilo pensando en lo que viene: “en este momento, pienso que hay que formar una plantilla abierta a la construcción. En el fútbol no hay tiempo, no podemos lamentarnos, hay que entender lo que estamos haciendo y debemos estar más fuertes, especialmente en lo mental. La calidad técnica no alcanza. Hay que estar equilibrados, no estar desbalanceados para poder competir”.