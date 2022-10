Atlético Nacional confirmó a Paulo Autori como su nuevo entrenador, noticia que dejó sorprendido a muchos, debido al gran rendimiento que estaba consiguiendo Pedro Sarmiento en el campeonato.

Tras el anuncio del técnico brasilero, las dudas están en conocer qué pasará con Sarmiento y si saldrá del 'verde' o seguirá como uno de los asistentes del nuevo 'timonel' del club 'verde' de Antioquia.

Sobre el tema, Pedro aseguró que no sabe si se irá a dirigir otro equipo o si trabajará con Autori: “No estoy cansado. No sé que vaya a pasar. Uno no sabe el futuro, quizá me salga una buena propuesta. Vivo amañado en mi tierra. Tengo cuatro nietas, cuatro mujeres. Si es dirigiendo, bienvenido sea. Obvio no me voy a ir a sufrir. Me quedo viendo televisor en mi casa”, dijo Sarmiento.

Después, ante la posibilidad de trabajar con Paulo, el actual DT del 'verde' indicó que: "Yo creo que la vida es de hechos reales. Cuando llegue el momento, resuelvo, pero no soy capaz de decir ni opinar ni vivir de las suposiciones. De suponer a una realidad hay tiempo y espacio larguísimo. El día que se presente la oportunidad, se resuelve".

De esta manera, queda incierto lo que sucederá con Sarmiento y al parecer todo se definirá cuado Autori llegue al país y tome el mando de Nacional.