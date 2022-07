¿Qué hay detrás de la vida un futbolista fuera de las canchas? Con esta pregunta iniciamos la historia de la pareja de uno de los jugadores más referentes de la Liga Colombiana, Andrés el ‘Rifle’ Andrade, jugador volante de Atlético Nacional, quien es el reciente campeón.

Daniela Sandoval es modelo y estudiante de periodismo deportivo. Actualmente, hace sus prácticas en un programa de radio deportivo de nuestro país, es mamá y la dueña del corazón de la familia Andrade Sandoval.

En Bolavip hablamos con ella y nos contó varias historias que van más allá de las canchas. Muchos aficionados al fútbol se quedan solo con lo que se ve en la cancha, con 90 minutos que nos hacen felices a todos, pero detrás de eso hay familias, amigos y un sinfín de anécdotas que poco salen a la luz.

‘Dani’, una mujer apasionada por el fútbol y que siempre soñó vivir de él, siempre estuvo rodeada de este deporte, fue porrista del Tolima, equipo de la ciudad donde ella nació. Allí conoció al amor de su vida en un partido de fútbol.

Aunque era un amor prohibido por temas laborales, la vida y el destino los unió para recorrer un camino de muchos partidos, estadios, países, goles, celebraciones, alegrías y momentos de dificultad.

¿Qué es lo más difícil de ser la esposa de un jugador? Daniela habló desde su perspectiva y dijo que no es fácil, pero que son más las cosas buenas que las malas, “todo mundo cree que es fácil, piensan que uno vive la vida soñada con esos sueldos, pero yo no puedo tener amigas por más de un año, debemos cambiar de ciudad, mis hijos no pueden estar en un mismo colegio, lidiar con la gente. Muchas veces me toca sonreír y a aparentar, lo mismo a ‘Pipe’, pero bueno, estos son así y opino que son más las cosas buenas que las malas”.

Daniela relata cómo fue su experiencia familiar cuando Andrade estuvo en el fútbol de México. “Fue difícil cuando estuvo en América y llegó un nuevo entrenador, no lo tenían en cuenta y no jugaba, en su momento se dedicó a nuestro hijo y luego fue llamado por equipo no tan grande, pero donde sí le dieron la confianza y pudo jugar.”

¿Cómo manejan la fama? “Es difícil cambiar la esencia, pero debemos manejar una imagen, me ha costado, siempre que pasa algo malo lo manifiesto, la gente empieza a suponer y a inventar, hace poco tuve un problema con un hincha, terminamos peleando en la tribuna”.

Por otro lado, Daniela habló de su perspectiva cómo vivieron la salida de Giovanni Moreno, “fue un tema muy difícil, veníamos de una alegría enorme, no fue el mejor Nacional, pero nada fue regalado, lo de Gio fue una noticia que nos dolió a todos, era un jugador que unió al equipo, había un gran ambiente.”