El exjugador del 'verdolaga' no ocultó su malestar con la situación del equipo.

Atlético Nacional ha estado envuelto en los últimos meses en algunas controversias, como la relación casi rota de los hinchas con la dirigencia, o los polémicos comentarios de jugadores que pasaron por el club contra los directivos.

Uno de los que habló sobre esto último, fue Francisco Nájera, que además de vestir los colores del 'verde' como futbolista, también pasó por el cuerpo técnico del club, como asistente de Alejandro Restrepo.

'Pacho' habló de lo que vivió cuando estaba en el club con Restrepo, en donde afirmó que los dueños y la dirigencia no iban por el mismo camino, por lo que indicó que cree que ahora los dueños son los que dirigen el equipo.

"Yo creo que en este momento los dueños están dirigiendo el equipo. Antes era la administración, el presidente, la dirección deportiva tratando de ejecutar un plan, pero había una desconexión con lo que querían los dueños. Eso era difícil. Crees que va por un camino, pero el dueño no está de acuerdo. No estábamos alineados. Creo que eso no es sano para ninguna institución", dijo Nájera en una entrevista para el 'Vbar' de Caracol Radio.

Y después agregó en medio de la desazón: “Era de estar todo el tiempo con el cuestionamiento constante de las cosas por qué las hacíamos. En la junta había discusiones. Es ahí donde te digo que la energía se acababa. Era incómodo”.

Aquí el audio con las palabras de Francisco, que ahora trabaja como Técnico del Bogotá de la B: