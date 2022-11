Reinaldo Rueda es uno de los técnicos más importantes de Atlético Nacional en los últimos años, debido a que consiguió la Copa Conmebol Libertadores del año 2016, pero muy pocos sabían un gran secreto sobre su llegada.

El club 'verdolaga' se encuentra realizando un conversatorio llamado 'Experiencias Mundialistas', allí invitó a varias personalidades de la historia del equipo y la Selección Colombia, uno de ellos fue Reinaldo.

Allí Rueda recordó lo que fue la obtención de la Libertadores, pero también contó un secreto que muy pocos sabía, y es que cuando llegó a Nacional, estuvo primero muy cerca de dirigir Millonarios.

“Cuando ya estaba casi que listo en Millonarios me llama el doctor Juan Carlos de la Cuesta. ¡Profe, queremos hablar con usted!" A lo 'Triple R' respondió "Doctor, pero es que yo voy para Bogotá - No, señor, usted es el técnico de Nacional. Ya lo vamos a publicar en las redes”, contó Reinaldo.

"Yo me estaba haciendo cortar el pelo para irme a Bogotá. Ya había ido al apartamento del doctor (Gustavo) Serpa y Juan Carlos de la Cuesta me dice que mañana a las 7:00 a.m. estaba en Cali. Queremos que usted sea el entrenador de Atlético Nacional (…) apareció con Víctor Marulanda y… ¿Cómo le iba a decir a Atlético Nacional que no? Muchos amigos, gente de aquí me decía que me esperara, que estaba loco, que como me iba a meter aquí".

Aquí el video de la historia contada por Reinaldo: