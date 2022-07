El arbitraje colombiano sigue dando de qué hablar en los diferentes torneos disputados en Colombia. No han pasado cinco fechas y ya son varias las molestias que han generado.

René Higuita no aguantó más y estalló en redes sociales. El preparador de arqueros del conjunto ‘verdolaga’ se refirió a dos partidos en específicos, en uno de ellos se vieron altamente afectados: “muy defraudado del VAR en Colombia. VAR Jaguares vs Alianza, VAR Junior vs Atlético Nacional”.

Nicolás Gallo, uno de los más criticados hace unos días por el partido Águilas Doradas vs. Santa Fe, volvió a ser nombrado para el compromiso entre Jaguares y Alianza Petrolera, lo que desató el malestar por parte del ex arquero de la Selección Colombia.

La fecha continúa este domingo con Once Caldas vs. Pereira, Águilas Doradas vs. Junior, Unión Magdalena vs. Millonarios y Nacional vs. Pasto. Se espera un buen comportamiento por parte de los jueces.