El Deportivo Cali ha tenido como prioridad en el actual mercado de pases tratar de mantener la nómina que quedó campeona en el último campeonato, pero en medio de las pocas contrataciones el nombre de Baldomero Perlaza sonó para arribar al cuadro ‘azucareño’.

Pues sobre el tema habló el presidente del club, Marco Caicedo, que aseguró que les gustaría contar con un futbolista como Baldomero, pero no es cierto que ellos estén gestionando para contratarlo.

“A mí me encanta, me fascina. Me encantaría contar con él, pero no hay ningún tipo de gestión por él”, dijo el directivo en una entrevista con el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango.

Con esto se terminan los rumores de una posible salida de Baldomero para el cuadro caleño, pero el tema sin duda asustó a algunos hinchas de Atlético Nacional que ahora con más razones piden que se le renueve el contrato al jugador lo antes posible, ya que este termina a mitad del 2022.

Aquí las palabras del presidente del Cali, Marco Caicedo: