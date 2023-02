El exfutbolista del 'verde' no ocultó su deseo de estar en el banco del cuadro antioqueño.

El técnico Paulo Autuori calmó las críticas tras conseguir el título de la Superliga Colombiana con Atlético Nacional, pero seguramente en el caso de no conseguir buenos resultados en los próximos partidos, los cuestionamientos regresarán y su cargo seguirá estando en la mira.

Muchos hinchas no se han mostrado a gusto con lo que ha realizado el DT brasileño con el club antioqueño, por lo que muchos son los nombres que se proponen para dirigir al club 'verdolaga'.

Precisamente sobre asumir la dirección técnica, el exjugador de Nacional, Hugo Morales, habló en una entrevista para 'Q'Hubo', allí se postuló para ser entrenador del 'verde': "Ojalá como técnico pueda tener la oportunidad de volver y dar una mano al club".

Además, 'Huguito', que jugó en Nacional entre los años 2004 y 2006, se refirió a lo que fue su salida, la cual no se dio de la mejor manera, según él: "Fue muy triste. Soñaba con retirarme en Nacional y vivir en Medellín... un día me llamaron a firmar mi salida del equipo y ya. Me fui muy triste".

Cabe recordar, que Morales disputó en total 62 partidos con la camiseta de Atlético Nacional, logrando convertir 10 goles y en la actualidad es entrenador de un equipo de la Federal B del fútbol argentino.