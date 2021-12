River Plate goleó a Colón de Santa Fe y se terminó quedando con el último objetivo del 2021. El Millonario tuvo un primer tiempo muy trabajado, pero dio un show en el complemento y, con una actuación brillante de Julián Álvarez, se terminó llevando el Trofeo de Campeones, ante una multitud que lo acompañó en el último juego del 2021.

En medio de los festejos por un nuevo título, Franco Armani habló sobre la continuidad de sus compañeros en el puesto, sobre lo que siginificó el título, pero, además, le dedicó un bonito mensaje a su anterior equipo, el Atlético Nacional de Medellín, que fue el que lo hizo catapultar al fútbol argentino ya hace más de cuatro años.

"Me gané la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, de los dirigentes, que me dieron la confianza para tener una continuidad. También estoy muy agradecido, hay que ser realistas, con Atlético Nacional, por la oportunidad que me dio de seguir creciendo como profesional, de seguir mejorando y de poder llegar a River", dijo Armani en plena celebración.