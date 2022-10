Atlético Nacional ya piensa en lo que será el año 2023 y busca reforzar la plantilla para lo que será la Copa Conmebol Libertadores y los campeonatos locales, debido a esto empiezan a sonar nombres.

En las últimas horas, desde territorio ecuatoriano aseguraron que el 'verdolaga' estaría tras los pasos el mediocampista de Emelec, Alexis Zapata, el cual se viene destacando en el destacado club 'eléctrico'.

Este jugador debutó en el Envigado y tuvo un paso por el fútbol italiano, por el Perugia y el Udinese. Jugó en Millonarios en 2017, pero no le fue bien. Regresó al club 'naranja' y de ahí dio el salto al Emelec en 2020.

Sobre el tema habló el periodista Julián Capera, el cual aseguró que: “Tiene contrato hasta diciembre del 2023. En Ecuador nos dicen que no es titular y tiene un salario importante, por lo que Emelec no descarta cederlo a otro equipo. En Nacional no hay gestión alguna por él y Nacional está apuntando sobre todo a jugadores libres. Zapata gana en dólares y es difícil”.

Ahora se está la espera en conocer si Zapata se convierte en una opción real para Nacional o si su camino será en otro equipo.