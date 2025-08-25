Atlético Nacional sumó un punto en el empate ante América de Cali por la jornada 8 de la Liga Colombiana, clásico que tuvo en el equipo antioqueño a los futbolistas que mejor rendimiento mostraron en el campo de juego, en lo que fue un compromiso con pocas oportunidades de gol y sin muchas emociones para los espectadores.

La gran figura del partido fue el delantero Alfredo Morelos, atacante que fue muy desequilibrante, generando juego y marcando el único tanto del equipo ‘verdolaga’, anotación que desató controversia por el festejo del atacante, quien hizo su habitual celebración, pero apuntando hacia la hinchada americana, razón por la que fue amonestado.

Después del final del partido, Morelos fue consultado sobre el tema en zona mixta, allí el futbolista se mostró en desacuerdo con la determinación del árbitro, pero también un periodista lo acusó de haber provocado a la hinchada de América, no solamente en con el festejo, sino que también enviándoles un beso, palabras que no gustaron al atacante, quien se enfrenó al comunicador.

Así fue el ida y vuelta de Alfredo con el periodista

“El tema de la celebración y todo, pero también sales con un beso calentando al público, ¿por qué no eres capas de responder acerca del tema”, fue la pregunta que le hizo el periodista a Morelos, lo que de inmediato desató la molestia del delantero, quien de inmediato le respondió y contra preguntó.

Alfredo Morelos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

“Cuando me put… qué pasa, tú has visto cuando me put… y me dicen y me tiran cosas, ¡ah bueno, ahí te la dejo entonces!”, respondió Alfredo, en medio de su molestia con el interrogante del periodista, por lo que después abandonó la zona mixta.

