Atlético Nacional recibirá a Atlético Bucaramanga en uno de los partidos más llamativos de la jornada 11 de la Liga Colombiana, duelo en el que se enfrentan dos de los equipos que han mostrado un mejor rendimiento en el torneo y que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Para este compromiso, en el que se espera un lleno total por parte de la afición local, el entrenador Javier Gandolfi utilizará lo mejor de su plantilla, teniendo en cuenta que será un partido que lo podría dejar en la zona alta de la tabla de posiciones y quedar cada vez más cerca de asegurarse un cupo en los cuadrangulares.

Una de las principales novedades es el regreso de Marino Hinestroza, futbolista muy importante en la fase ofensiva de Nacional y que se perdió el último partido que fue el clásico ante el Independiente Medellín, esto porque se encontraba con la Selección Colombia disputando los compromisos de la Eliminatoria contra Bolivia y Venezuela.

Otros futbolistas que también vuelven al equipo inicialista son David Ospina y Andrés Felipe Román, que también se encontraban con la ‘tricolor’, por lo que el técnico Gandolfi recupera a piezas muy importantes en su once titular y parte como el favoritismo de quedarse con los tres puntos ante su público.

Jugadores de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR. Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga.

Titular de Nacional

David Ospina; Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo, Camilo Candido; Jorman Campuzano, Luis Landázuri, Juan Bauzá, Andrés Samiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

