Atlético Nacional se medirá ante Deportes Quindío por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, llave que va ganando por 4-0, tras la contundente victoria en el juego de ida en el Atanasio Girardot, es por esto que parte con mucha ventaja en el compromiso definitivo que se llevará a cabo en el estadio Centenario.

Teniendo en cuenta los goles de ventaja y que en la fecha 10 de la Liga Colombiana el ‘verdolaga’ se enfrentará en el clásico al Deportivo Independiente Medellín, el entrenador Javier Gandolfi utilizará una nómina muy alternativa ante el Quindío, dándole la oportunidad a varios futbolistas jóvenes y a los que no son habitualmente titulares, de que sumen minutos.

Uno de los futbolistas que será titular es Edwin Cardona, mediocampista que no pasa por un buen momento, razón por la que el duelo ante los ‘cuyabros’ puede ser una oportunidad para que empiece a retomar confianza y se reencuentre con su nivel futbolístico, teniendo en cuenta que en buen estado puede ser determinante para su equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Efraín Juárez desenmascaró a los directivos de Atlético Nacional y contó la verdad de su salida

En la portería aparecería Harlen Castillo, golero que volvería a jugar un partido como titular con Nacional, aprovechando que David Ospina está con la Selección Colombia, por lo que es una oportunidad de agarrar ritmo de competencia de cara a lo que será el clásico contra el Medellín, en donde seguramente también será inicialista.

Juan Manuel Zapata de Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Andrés Álvarez.

Titular de Nacional ante Quindío

Harlen Castillo; Joan Castro, Royer Caicedo, Juan Arias, Andrés Salazar; Luis Landázuri, Juan Zapata, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Billy Arce y Facundo Batista.

Publicidad

Publicidad