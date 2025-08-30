Es tendencia:
Liga Colombiana

Alineaciones Atlético Nacional vs. Envigado por la novena fecha de la Liga Colombiana

Posibles formaciones de Atlético Nacional vs. Envigado antes de que los tres convocados verdolagas se unan a la Selección Colombia.

Por William Perilla Gamboa

Edwin Cardona pelea un balón con un jugador de Envigado.
Edwin Cardona pelea un balón con un jugador de Envigado.

Atlético Nacional, luego de golear a Deportes Quindío por la Copa Colombia, enfrentará un partido ante Envigado que será válido por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El equipo verde espera estar a la altura y pasarle por encima a su rival antioqueño.

Sobre el papel, Atlético Nacional parte como favorito a la victoria ante Envigado y no debería tener inconveniente para sacar los tres puntos en condición de local, que son claves para no despegarse de los primeros lugares de la tabla. El técnico Javier Gandolfi aún tiene muchas dudas y son varios los que lo quisieran ver fuera del club. Es decir, que es otro partido fundamental para continuar el proceso en el gigante antioqueño.

El equipo presenta una serie de novedades. Por la convocatoria de la Selección Colombia, lo más factible es que Harlen Castillo vuelva a la titular o Gandolfi prefiera mantener a Luis Marquinez, quien fue titular en el juego de Copa Colombia ante Quindío. Marino Hinestroza y Andrés Román tampoco sumarían minutos por el viaje a Barranquilla para la concentración de Néstor Lorenzo.

Jorman Campuzano sí volvería a la titular y haría tándem con Juan Manuel Zapata, con Edwin Cardona como volante interior y Alfredo Morelos como nueve de área. Marlos Moreno y Andrés Sarmiento serían los extremos titulares, con Joan Castro reemplazando a Andrés Román. Camilo Cándido también aparecería en el once inicial.

Alineaciones Atlético Nacional vs. Envigado

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Envigado: Juan Pablo Montoya; Gendry Cuervo, Didier Palacios, Jhon Gamboa, Bléiner Agrón; Édison López, Julián Palacios, Frey Berrío, William Hurtado; Luis Díaz y Bayron Garcés. DT: Andrés Orozco.

William Perilla Gamboa
