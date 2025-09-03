Atlético Nacional tuvo un sorpresivo empate 2-2 contra Deportes Quindío por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Copa Colombia en el estadio Centenario de Armenia, escenario que tuvo un gran marco, debido a la presencia de la hinchada de los dos equipos, los cuales disfrutaron de varias emociones.

El trámite del compromiso no fue nada favorable para el cuadro ‘verdolaga’, ya que por momentos fue superado por los ‘cuyabros’, equipo que se encuentra en los últimos puestos de la segunda división, razón por la que su rendimiento sorprendió a muchos, con los jugadores yendo con todo a luchar cada pelota.

Caso contrario se vio en varios futbolistas de Nacional, como fue el caso de Edwin Cardona, mediocampista que sigue con un muy bajo nivel futbolístico, es por esto que por medio de las redes sociales, muchos hinchas se fueron con todo contra el volante, cuestionando su lentitud a la hora de correr, la imprecisión y displicencia, razón por la que algunos piden su salida de la institución.

“Es increíble, Cardona no corre una”, “Cardona ándate ya del equipo estorbo”, fueron algunos de los comentarios contra Edwin tras la floja presentación, rendimiento por el que terminó saliendo sustituido al minuto 65, siendo reemplazado por Juan Manuel Rengifo, jugador que le cambió la cara al ‘verde’.

Nacional se clasificó y ya tiene rival en la Copa Colombia

Quindío se pudo en ventaja 2-0 con doblete de Brandon Caicedo al minuto 12 y 73′, lo que era toda una sorpresa, por lo que el DT Javier Gandolfi realizó varias modificaciones, incluyendo a varios jugadores titulares, pero fue Andrés Sarmiento el que también se reportó con dos goles a los 82′ y 90+1′, para salvar del papelón a Nacional, que ahora se medirá en los cuartos de final del torneo al ganador de la llave entre Once Caldas y Deportivo Pasto.

