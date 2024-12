Andrés Román ratifica que es uno de los mejores jugadores de Colombia con golazo a Santa Fe

Este gol también ratifica que Atlético Nacional es letal por las bandas, interioriza el juego y logra definir con los jugadores abiertos. Andrés Román no es el único que lee las jugadas a la perfección, sino que Álvaro Angulo, el otro lateral, trata de complementar como su compañero y por algo sus números lo certifica con siete goles este semestre.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.