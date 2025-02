Aplazan importante partido que Atlético Nacional va a jugar en El Campín con su hinchada

Atlético Nacional se vio sorprendido en Valledupar y perdió el invicto ante Alianza FC, en partido válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025, duelo que se llevó a cabo en el estadio Armando Maestre y en el que el cuadro antioqueño dejó ver algunas falencias en su fase defensiva. El ‘Verdolaga’ cometió varios errores en los 90 minutos, los cuales le costaron los tres puntos.

Publicidad

Publicidad

Una caída que advierte al técnico Javier Gandolfi, quien prepara el equipo para la Copa Libertadores. La derrota en condición de visitante, permite mirar qué cosas se tienen que mejorar y así calibrar el funcionamiento de Atlético Nacional, en búsqueda de la clasificación de cuadrangulares semifinales.

Por más que Atlético Nacional intentó, Alianza fue superior y cayó 3-2, siendo su primera derrota en la temporada. Los goles de Alfredo Morelos y Kevin Viveros en Valledupar, no fueron suficientes para al menos sacar un punto en condición de forastero. Además de esta caía, el ‘Verdolaga’ se encuentra con una notificación de aplazamiento y los hinchas del interior del país deberán esperar.

Le puede interesar: Reconocido astrólogo en Sudamérica asegura que Nacional ganará al menos un título en 2025

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, se notificó que el partido Fortaleza vs. Atlético Nacional, por la séptima fecha de la Liga Colombiana, tuvo que ser aplazado por temas logísticos, debido a un concierto que se realizará entre el miércoles y el jueves próximo en el estadio El Campín. Por esta razón, la Comisión de Seguridad del Distrito no autorizó el pitazo inicial, pues las estructuras y desmonte no estarán sino hasta el sábado en horas de la noche.

Aplazan importante partido que Nacional va a jugar en El Campín con su hinchada

El partido estaba programado para el 1 de marzo y ahora tendrá modificaciones en su fecha y se espera la nueva programación por parte de Dimayor. Cabe recordar que es un partido fundamental para ambos clubes. Fortaleza necesita de esta taquilla y Atlético Nacional quiere estar junto a hinchada de Bogotá otra vez.

Publicidad

Publicidad

Es clave para el equipo verde este compromiso, teniendo en cuenta que ya jugó en Bogotá comenzando el mes de febrero, ante La Equidad, donde ganó 1-0. Y ahora, antes de la Copa Libertadores, quiere verse nuevamente con su hinchada en El Campín.