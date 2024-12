Atlético Nacional aceleraría para sacar a Radamel Falcao García de Millonarios

Si Tolima es campeón, las cosas quedarían de la siguiente manera: Atlético Bucaramanga es Colombia 1, 2. Deportes Tolima, 3. Santa Fe y Millonarios lograría el cupo como Colombia 4. De esta forma, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y América de Cali irían a Copa Sudamericana.

Si Nacional es campeón, las cosas quedarían de la siguiente manera en el listado que toca presentar en la Conmebol: Atlético Bucaramanga es Colombia 1, 2. Atlético Nacional, 3. Deportes Tolima y Colombia 4 sería Santa Fe. Millonarios iría a Copa Sudamericana con Once Caldas, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Cabe recordar que si Atlético Nacional es campeón, clasificará a la fase de grupos con el Bucaramanga, por ser los dos campeones del año. Deportes Tolima y Santa Fe son los dos primeros en la reclasificación y no son campeones. Las cosas se complicarían mucho más para Millonarios.

Y no solo por lo deportivo y su nombre en la Conmebol. Si Millonarios va a Copa Libertadores, podría tener más ingresos si logra el objetivo de fase de grupos. Si esto llegar a ser así, el equipo ‘Embajador’ ya ganaría en marzo un aproximado de 1.5 millones de dólares (400 mil en fase 1, 500 mil en fase 2 y 600 mil en fase 3).

Se agregan sus palabras tras el 0-0 contra Pasto: “Hace muchos años dije que voy a ir temporada a temporada. En esta situación no es momento para tomar decisiones. Tengo hasta diciembre. Después de lo de hoy, voy a analizar qué voy a hacer con mi carrera”.

Es inevitable que el club verdolaga no se ilusione con la estrella 18. Atlético Nacional recuperó la jerarquía que se le había refundido y ahora enfrentará a Deportes Tolima en la final que cerrará en el Atanasio Girardot de Medellín el próximo 22 de diciembre. Por otra parte, América de Cali será el rival de la Copa Colombia.

