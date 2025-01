Atlético Nacional perdería una demanda por 1.000 millones de pesos colombianos

En medio de la incertidumbre por el nuevo entrenador de Atlético Nacional, ha salido a la luz una supuesta decisión que puede afectar económicamente al club antioqueño. Se trata de la decisión del caso de Carlos Rentería y la demanda impuesta en 2016.

En la temporada 2012, Atlético Nacional dio de baja el contrato de Carlos Rentería cuando este atravesaba un duro momento a nivel físico. Estos problemas acabaron con la carrera del jugador, viéndose obligado a colgar los botines a los 29 años.

“Sufro de una artrosis de cadera. Con esta lesión crónica no pude volver a jugar profesionalmente, cuando en algún momento tuve ofertas internacionales y muchos sueños quedaron por cumplir. En Nacional me infiltraban, me inyectaban, se quitaba el dolor, pero eso trae otras consecuencias, porque me hacía daño. Después en Nacional, cuando no les servía, cuando termina el contrato, pues me sacaron” explicó en una entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio.

La demanda de Carlos Rentería

Lo sucedido con el final de su contrato con Atlético Nacional mientras atravesaba su mal momento físico lo impulsó a llevar el caso a la justicia en el año 2016. Ahora, habría una decisión que favorece al exfutbolista y que golpearía a las arcas del Verdolaga.

Según informa el periodista Javier Hernández Bonnet, el jugador ya habría ganado su causa contra Atlético Nacional, lo que le obligaría a pagar una abultada multa de 1.000 millones de pesos colombianos.