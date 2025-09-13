Atlético Nacional no está en su mejor momento, por el momento no logra el nivel que la hinchada reclama y uno de los problemas que enfrenta en la actualidad son las bajas. Recientemente se conoció que el equipo paisa sufrió otra baja sensible.

De acuerdo con la información que se conoció recientemente, un jugador mpas se sumará al departamento médico, en el que están Matheus Uribe, Jorman Campuzano y César Haydar que llevan tiempo fuera de las canchas por molestias físicas.

El jugador que será baja sensible para Atlético Nacional es Juan Manuel Zapata. El futbolista fue diagnosticado con una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho, con un tiempo de recuperación estimado de 10 semanas.

Esta incapacidad dejaría a Zapata fuera de las canchas por el resto de la temporada 2025.

Juan Zapata de Atlético Nacional celebra después de anotar un gol. (Foto: VizzorImage / Paulina Betancur)

Baja sensible para Atlético Nacional

La baja de Zapata es especialmente significativa, ya que desde su llegada al club ha sido una pieza clave, jugando 62 partidos, anotando 5 goles y contribuyendo a la consecución de tres títulos: la Copa BetPlay, la Liga BetPlay y la Superliga BetPlay.

El técnico Javier Gandolfi y su equipo se enfrentan a un desafío considerable para mantener a flote al equipo, que se encuentra en una inusual quinta posición en la tabla.

